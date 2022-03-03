قبل أنْ تغادر الدنيا! - محمد عبد المجيد

2022/03/03 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد كيف ستغادر الدنيا وأنت لا تعرف شيئا عن الحياة، المعرفة، فحوىَ آلاف الكُتــُـب، الصداقة مع إنسان ليس من أتباع دينك، التسامح مع الآخرين، الحب من طرف واحد مرة واثنتين ومئة مرة و..



آلاف المرات؟كيف ستغادر الحياة وتقابل خالقك وأنت لم تناضل ضد طاغية، ولم تعاكس ديكتاتورًا، ولم تناهض مستبدًا؟كيف ستغادر الدنيا وتقول لرب العزّة بأنًّ روحَ اللهِ فيك تحولتْ إلى روحِ أرنب، وإرثَ أسلافــِــك على مدىَ ال ......





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