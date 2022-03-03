القمع الشرس الذي طال الأساتذة اليوم بالرباط؟ - حسن أحراث

2022/03/03 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث دعت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد" من خلال بلاغ لها الى إنزال وطني أيام، 02/03/04 مارس 2022، بالرباط.واليوم، 02 مارس 2022، عرفت شوارع مدينة الر باط مطاردات قمعية شرسة.



فهناك الدماء جراء إصابات في صفوف الأساتذة، وهناك اعتقالات (لائحة أولية رفقته)، ناهيك عن انتهاكات صارخة أخرى (فيديوهات عدة بمواقع التواصل الاجتماعي تُوثق للمشاهد الهمجية في حق الأستاذات والأساتذة)..أجهز ......





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