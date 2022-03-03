هاجس مالك بن نبي تحرير وطنه من الاستعمار - عبدالجبار الرفاعي

2022/03/03 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالجبار_الرفاعي تفتقر كتاباتُ جودت سعيد لتفكيرٍ متأمل صبور.



تفكيرٌ يستخلصُ رؤيةً نظرية من النصوص الدينية، ويتكشّفُ فيه النسيجُ المركّب للواقع.



مؤلفاتُه أقرب لخطب الجمعة منها للغة الكتابة.



لم يطوّر لغتَه الشفاهية ويغادر بيانَه، لا يراجع قناعتَه ورأيَه في تعميم دعوة اللاعنف لمختلف المواقف واعلانه أخيرًا "موت الحرب".



مكثَ جودتُ أكثر من نصف قرن يقدّم كتابات وأحاديث يكرّر فيها كلامَه عن اللاعنف،كلّما مرّ زمنٌ كانت ت ......





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