هل تعمل من المنزل؟.. بروفيسور يحذر من احتمال الإصابة بحالة “يمكن أن تقتلك”!

2022/03/03 | 08:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال خبير بارز في جراحة الأوردة لموقع “إكسبريس”، إن اتجاه العمل من المنزل يشكل خطرا على الحياة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالة شائعة.ويعرف البروفيسور مارك وايتلي، مؤسس عيادة Whiteley، بأنه رائد في جراحة الدوالي.وحذر من أن قلة الحركة بسبب العمل من المنزل “يمكن أن تقتل” الأشخاص المصابين بالدوالي – بسبب […]

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بروفيسور يحذر من احتمال الإصابة بحالة “يمكن أن تقتلك”! أولاً على ايرث نيوز.

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