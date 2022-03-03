الإصابة تبعد اللاعب محمد ستار عن البطولة العربية للجودو

2022/03/03 | 08:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع تعرض لاعب منتخب العراق للمتقدمين بالجودو محمد ستار إلى إصابة أثناء المعسكر التدريبي المشترك الذي يقيمه المنتخب العراقي برفقة المنتخبين التونسي والإيراني في محافظة كربلاء المقدسة. وأكد نائب رئيس الاتحاد العراقي للجودو عدي الربيعي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع ) اليوم الخميس، أن " محمد ستار يعدّ من اللاعبين المهمين والمعوّل عليهم بشكل كبير في تحقيق نتيجة طيبة بوزن 66 كغم في البطولة العربية المزمع اقامتها في العاصمة الاردنية عمان أواخر شهر آذار الحالي ". وبيّن الربيعي، أن " اللاعب تعرض الى إصابة في الوحدات التدريبية المشتركة وبعد إجراء الفحوصات الأولية وعرضه على الطبيب المختص الذي أكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وسيخضع لتداخل جراحي خلال الأيام القليلة المقبلة ". الجدير بالذكر ، ان المنتخب العراقي سيخوض غمار البطولة العربية للمتقدمين بسبعة أوزان مختلفة .

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