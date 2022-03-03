كيف يمكن للمحلّيات منخفضة السعرات أن تجعل إنقاص الوزن أكثر صعوبة؟

2022/03/03 | 08:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أدت المخاوف بشأن تأثير السكر على الوزن والأسنان إلى زيادة الطلب على المنتجات المصنوعة من المحليات الاصطناعية الخالية من السعرات الحرارية والقائمة على المواد الكيميائية.وهذه المنتجات، التي يُنظر إليها على أنها علامة على الحياة الصحية، توجد في كل شيء من المشروبات الغازية والوجبات الجاهزة إلى الكعك ومعجون الأسنان.ولكن في حين أن هناك […]

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