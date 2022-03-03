2022/03/03 | 09:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تتواجد الدهون الحشوية حول الجزء الأوسط من الجسم، في أعماق تجويف البطن.وتُفهم الحالة على نطاق واسع على أنها نتيجة لنمط حياة خامل واختلالات هرمونية.ويكمن الخطر الرئيسي للدهون الحشوية في المواد الكيميائية الضارة التي تطلقها في مجرى الدم، والتي تم ربطها بزيادة مخاطر الإصابة بنوبة قلبية.وكما هو الحال مع أنواع مختلفة […]

ظهرت المقالة نظام غذائي يمكن أن يشعل حرق الدهون في البطن أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نظام غذائي يمكن أن يشعل حرق الدهون في البطن) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نظام غذائي يمكن أن يشعل حرق الدهون في البطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).