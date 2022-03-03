شعارها: السلام والحب واللطف.. شركة صابون أمريكية توفر

2022/03/03 | 09:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تريد شركة الصابون "الدكتور برونرز" منح عمّالها المهلوسات كجزء من خطة الرعاية الصحية الخاصة بهم.وتُستخدم المهلوسات لعلاج الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة وحالات أحرى في الصحة النفسية.

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