خبير اقتصادي يحذر من استمرار أسعار المواد الغذائية من دون اتخاذ أي اجراء حكومي

2022/03/03 | 09:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر الخبير الاقتصادي وسام التميمي، من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية من دون إيجاد أي معالجات او رقابة حكومية إزاء استغلال التجار للوضع الراهن.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “الأسعار في الأسواق قد ارتفعت كثيراً وتجاوزت الضعف عن السعر السابق قبل ارتفاع قيمة الدولار امام الدينار، خصوصا للمواد الغذائية الأساسية […]

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