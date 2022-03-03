المسلماوي: وزير المالية ملزم بمعالجة الاثار السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار

2022/03/03 | 09:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، ان وزير المالية ملزم باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الاضرار التي أحدثها ارتفاع سعر صرف الدولار.وقال المسلماوي لـ /ألمعلومة/، ان “ائتلاف دولة القانون قد بين في اكثر من مرة اضرار ارتفاع سعر صرف الدولار على المواطن، كما رفض التصويت على رفع سعر الصرف بسبب مخلفاته […]

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