السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في اليابان للمساعد السابق لكارلوس غصن

2022/03/03 | 09:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حكمت محكمة في طوكيو، اليوم الخميس، على الأمريكي غريغ كيلي، المساعد السابق لكارلوس غصن في شركة نيسان، بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بعدما دانته بتهمة اختلاس أموال.وكانت النيابة العامة طلبت عقوبة السجن لمدة سنتين مع النفاذ لهذا المسؤول القانوني الكبير السابق في شركة نيسان بعدما اتهمته بمساعدة غصن على التكتم […]

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