النربية تحدد موعد اعلان نتائج المتحانات التمهيدية لمرحلتي المتوسطة والاعدادية

2022/03/03 | 09:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخــول المراكــز الامتحانيــة محصــور بالفاحصــين واللجان المختصــة في المركز فقط.

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