الأسبوع المقبل.. مستشفيان لعلاج مصابي كورونا يدخلان الخدمة في بغداد

2022/03/03 | 09:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/ الرصافة، الخميس، انه سيتم افتتاح مستشفيين لعلاج مصابي كورونا الأسبوع المقبل.

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وقال مدير صحة الرصافة علاء كاظم المحمداوي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعه "ناس" (3 آذار 2022)، إن "المستشفيين أحدهما في جانب الكرخ والآخر في منطقة الزعفرانية بجانب الرصافة، ضمن مشروع إنشاء ستة مستشفيات على مستوى البلاد ضمن المنحة الألمانية، وهما مخصصان لعلاج مصابي كورونا".

وأوضح أن "المستشفيين من الممكن تحويلهما إلى مستشفى عام في ظل انحسار الوباء، حيث تبلغ السعة السريرية لكل منهما 100سرير"، مبينا أنهما "يضمان ردهات خاصة للتنفس الرئوي مزودة بالأجهزة الطبية والخدمات الفندقية والمستلزمات، ومن المرجح اسهامهما بشكل كبير في تخفيف الزخم".

ولفت المحمداوي إلى أن "الدائرة اطلقت حملات ميدانية للتلقيح تشمل الأعمار من 12 عاما فما فوق".



وأكد أن "مرحلة الخطر بالنسبة لفيروس كورونا ما زالت موجودة من خلال الخشية من احتمال تفش وبائي جديد، وهو أمر وارد بسبب ظهور فيروسات جديدة نجهل مدى خطورتها".

وبين المحمداوي أن "الدائرة لم تحقق حتى الآن النسبة المطلوبة في أعداد الملقحين على الرغم من الجهود التي تبذلها الملاكات الصحية، حيث نحتاج إلى تعاون أكبر من المواطنين".

وذكر أن "الدائرة تعتزم افتتاح 8 منافذ تلقيحية جديدة داخل مستشفيات فاطمة الزهراء والواسطي وابن البلدي والإمام علي والمدائن والزعفرانية والنعمان والكندي، نظرا للكثافة السكانية في المناطق الموجودة فيها، مع استمرار العمل في منافذ مستشفيات الشهيد الصدر وضاري الفياض وسعد الوتري وابن الهيثم، مع وجود 95 منفذا تلقيحيا، 89 منها في المراكز الصحية و6 في المولات".

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