لا موسيقى لموسكو.. سبوتيفاي تغلق مكاتبها في روسيا

2022/03/03 | 09:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "سبوتيفاي" الرائدة في البثّ الموسيقي، الأربعاء، أنّها أغلقت مكاتبها في روسيا وأزالت من موقعها محتويات أنتجتها مؤسسات مملوكة من الدولة الروسية.

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