السويد: 4 مقاتلات روسية انتهكت مجالنا الجوي

2022/03/03 | 09:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت القوات المسلحة السويدية في بيان

إن أربع طائرات مقاتلة روسية انتهكت

لفترة وجيزة المجال الجوي السويدي فوق

بحر البلطيق، يوم امس الأربعاء.

وأضافت على موقعها على الإنترنت "في ضوء

الوضع الحالي ننظر إل

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