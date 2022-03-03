الأمم المتحدة تكشف عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا

2022/03/03 | 09:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،

إنه تأكد من مقتل 227 مدنيا وإصابة 525

آخرين في أوكرانيا خلال الصراع، وذلك

حتى منتصف ليل الأول من آذار.

وقال المكتب في بيان صدر في جنيف بعد

أسبوع من بدء الحرب الر

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