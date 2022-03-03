2022/03/03 | 09:23 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تكشف عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
إنه تأكد من مقتل 227 مدنيا وإصابة 525
آخرين في أوكرانيا خلال الصراع، وذلك
حتى منتصف ليل الأول من آذار.
وقال المكتب في بيان صدر في جنيف بعد
أسبوع من بدء الحرب الر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تكشف عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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