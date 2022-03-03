بغداد اليوم تنشر أسعار الدولار بالأسواق المحلية العراقية

2022/03/03 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار الدولار، اليوم الخميس، انخفاضاً بالأسواق المحلية في عموم البلاد.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار الدولار سجلت انخفاضاً بالأسواق المحلية المنتشرة في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث بلغ سعر الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 147.500 دينار

الشراء 146.500 دينار

الشمال

البيع 147.500 دينار

الشراء 146.500 دينار

الجنوب

البيع 147.500 دينار

الشراء 146.500 دينار

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