نائب يكشف موعد جلسة البرلمان لفتح باب الترشيح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية

2022/03/03 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف عضو مجلس النواب المستقل باسم خشان، اليوم الأربعاء، عن موعد إعادة البرلمان فتح باب الترشيح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية من خلال تصويت النواب على قرار.

وقال خشان، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المعلومات تشير الى ان مجلس النواب سوف يعقد جلسته بداية الأسبوع المقبل من أجل التصويت على فتح باب الترشيح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية من خلال تصويت النواب على هذا القرار، بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، يوم أمس".

وبين ان "إعادة البرلمان فتح باب الترشيح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية، موضع خلاف بين القوى السياسية"، معتقدا ان "الامر بحاجة الى توافق الكتل فيما بينها قبل عقد الجلسة".

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