الخارجية الهندية: لا توجد لدينا أي معلومات حول احتجاز طلابنا كرهائن في أوكرانيا

2022/03/03 | 09:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باغشي، أنه لا تتوفر لدى بلاده أي معلومات تفيد بأن الطلاب الهنود محتجزون كرهائن في أي مكان في أوكرانيا.وجاء في بيان صدر عن باغشي ونشر على موقعه الرسمي، اليوم الخميس: “إن سفارتنا في أوكرانيا على اتصال دائم مع المواطنين الهنود في أوكرانيا.نشير إلى أن […]

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