التربية تحدد موعد اعلان نتائج الامتحانات التمهيدية

2022/03/03 | 09:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعلنُ وزارة التربية مطلع الأسبوع المقبل، نتائج الامتحانات التمهيدية لمرحلتي المتوسطة والإعدادية والخاصة بالعام الدراسي الحالي.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة تعاملت مع الدفاتر الامتحانية للطلبة الخارجيين، على غرار خطة الامتحانات الوزارية في آلية التصحيح والفحص والتدقيق، بما يضمن حصول كل […]

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