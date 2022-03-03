الساعة 7 صباحا بكييف (8 صباحا بتوقيت مكة).. ماذا حصل للآن وما توقعات اليوم

2022/03/03 | 09:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل الغزو الروسي الذي أعلن عنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، يومه السابع، وسط استمرار الضغوط الدولية على موسكو لوقف عملياتها.

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