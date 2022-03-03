نحن في هذا الزمان... - محمد الحنفي

2022/03/03 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي نعيش زمانا...غير الزمان...الذي نعرفه...فأهل هذا الزمان...لا يبحثون...إلا عن المصلحة...ومصلحة الشعب...لا قيمة لها...°°°°°°ومن سار على الدرب...قد لا يصل...وفي أي مكان...كان...فالوصول مشروط...بتحقيق الأمل...وتحقيق الأمل...صار...في عالم الغيب...والناس...في هذا الزمان...لا يحققون...الأمل...ما لم يصيروا...عملاء..



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