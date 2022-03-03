2022/03/03 | 09:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت صحيفة “الإندبندنت” بأنه بعد أكثر من أسبوع من إطلاق تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب Truth Social، لا يزال التطبيق غير قابل للاستخدام.وقالت الصحيفة البريطانية إنه تم إطلاق منصة التواصل الاجتماعي في 21 فبراير، وكان التطبيق في أعلى لائحة التطبيقات في متجر تطبيقات Apple، وتم منح الراغبين بتحميل […]

ظهرت المقالة بعد أكثر من أسبوع على إطلاقه..



منصة ترامب غير قابلة للاستخدام أولاً على ايرث نيوز.

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