تدشين خطين جديدين لنقل النفط الخام الى موانئ البصرة

2022/03/03 | 09:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت شركة النفط الوطنيَّة، الخميس، قرب ترسية عقد المشتريات والتجهيز على إحدى الشركات الأجنبية المتنافسة لتشييد خطين اثنين من أنابيب نقل النفط الخام إلى موانئ البصرة النفطية وبطاقة 3 ملايين برميل يومي، مبينة أنَّ الطاقة التصديرية المتاحة الحالية عبر موانئ البصرة تلامس 3،5 ملايين برميل يومي قياسي.ورجَّح وكيل مدير عام شركة نفط البصرة […]

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