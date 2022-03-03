التربية تحدد موعد إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية للمرحلة المتوسطة والإعدادية

2022/03/03 | 09:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حددت وزارة التربية، الخميس، موعد إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية لمرحلتـي المتوسطة والإعدادية الخاصة بالعام الدراسي الحالي.

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وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق الســعدون في تصريح للصحيفة الرسمية تابعها "ناس"، (3 آذار 2022)، إن "الوزارة تعاملــت مــع الدفاتــر الامتحانيــة للطلبة الخارجيــين، على غرار خطــة الامتحانات الوزاريــة فــي آليــة التصحيــح والفحــص والتدقيق بما يضمن حصول كل مشــارك على الدرجة التي يستحقها".

وأضاف الســعدون، أن "إعلان النتائج يتم ســنوياً بعــد مضي عشــرة أيــام مــن انتهــاء آخر امتحــان يؤديه المتقدمون، كمــا أن الوزارة كانت قد شــكلت لجــان اختصاص بمراكز الفحص المتوسطة والإعدادية ليتم الانتهاء مــن التصحيــح والتدقيــق"، مشــدداً على أن "دخــول المراكــز الامتحانيــة محصــور بالفاحصــين واللجان المختصــة في المركز فقط".

وكان المتقدمــون للامتحانــات الخارجية، قد انهوا آخر امتحان لهــم بمرحلة الثالث المتوســط ولأغلب فــروع مرحلة الســادس الإعدادي، في الـ 20 من شباط الماضي.

وبين الســعدون أن "مطلع الأســبوع المقبل، سيشهد إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية للمرحلتــين المتوســطة والإعداديــة للعام الدراســي الحالــي"، مبينا أنــه "لايمكن إعلان نتائجها بشــكل منفرد، لكون عملية تصحيحهــا تتم مركزيــاً في بغــداد، فيما تجاوز عدد المشاركين ضمنها الـ 156 ألفاً".

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