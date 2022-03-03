2022/03/03 | 09:46 - المصدر: الايام نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ تواصل أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعها، حيث تجاوز سعربرميل “برنت” مستوى 118 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2013.
وبحلول الساعة 09:11 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 3.37% إلى 114.33 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 3.5% إلى 116.88 دولار للبرميل، وقبل ذلك تم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تكسر حاجز أعلى مستوياتها في 9 سنوات) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبحلول الساعة 09:11 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 3.37% إلى 114.33 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 3.5% إلى 116.88 دولار للبرميل، وقبل ذلك تم […]
ظهرت المقالة أسعار النفط تكسر حاجز أعلى مستوياتها في 9 سنوات أولاً على الايام نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تكسر حاجز أعلى مستوياتها في 9 سنوات) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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