البنك الدولي يعلق جميع برامجه في روسيا

2022/03/03 | 09:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف البنك الدولي كل برامجه في روسيا وبيلاروسيا بمفعول فوري.

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