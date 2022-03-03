حكومة الكاظمي تحيي المبادرة الزراعية التي اطلقها المالكي

2022/03/03 | 09:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن صدور أمر ديواني بإحياء المبادرة الزراعية التي اطلقتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.وقال مستشار وزارة الزراعة مهدي القيسي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “أمراً ديوانياً صدر بإعادة العمل بالمبادرة الزراعية بعد تلافي الخلل الذي حصل فيها خلال السنوات الماضية”، مشيراً إلى أنَّ […]

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