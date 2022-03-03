مالك تشلسي يفسر سر بيعه للنادي.. ويقدم تعهدا مثيرا

2022/03/03 | 09:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، إنه سيبيع نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم بعد 19 عاما من شراء النادي اللندني ووضعه على طريق المجد الرياضي، وتعهد بالتبرع بأموال من عملية البيع لمساعدة ضحايا الحرب في أوكرانيا.ووسط دعوات بفرض عقوبات على أبراموفيتش عقب غزو بلاده روسيا لجارتها أوكرانيا، قال قطب المعادن في بيان […]

ظهرت المقالة مالك تشلسي يفسر سر بيعه للنادي..



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