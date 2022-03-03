الباوي: الحكومة ارتكبت هفوات كبيرة والقانون يطبق على الشعب فقط

2022/03/03 | 09:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انتقد المحلل السياسي حازم الباوي، ما ارتكبته الحكومة من هفوات خلال فترة تسلمها للسلطة، مشيرا الى ماقامت به لجنة أبو رغيف وقرارات صالح في وقت يطبق فيه القانون على الشعب فقط.وقال الباوي لـ /ألمعلومة/، ان “محاصرة القضاء من قبل قوة عسكرية حكومية تابعة لابو رغيف يعتبر هفوة تضاف لسجل الحكومة المنتهية ولايتها […]

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