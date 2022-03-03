اليوم.. كركوك تحتضن ماراثون نفط الشمال

2022/03/03 | 09:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك- واع- مهدي الربحاويتحت شعار "الرياضة نبض الحياة"، تحتضن محافظة كركوك سباق الماراثون برعاية شركة نفط الشمال وبالتعاون مع الاتحاد العراقي المركزي لألعاب القوى.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنَّ " سباق الماراثون سيبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس، من أمام حدائق كولدن تايم وانتهاءً بملعب نادي نفط الشمال الرياضي في كركوك"، لافتاً، الى أنَّ " السباق سيشهد مشاركة واسعة وجوائز للفائزين ".

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