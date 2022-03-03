روسيا تضع شرطا لوقف القتال..

2022/03/03 | 09:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي

لافروف، إن موسكو ما زالت ملتزمة بنزع

سلاح أوكرانيا، وإنه ينبغي أن تكون هناك

قائمة بأسلحة محددة لا يمكن نشرها على

الأراضي الأوكرانية.

وقال لافروف: "لابد من تحديد أنواع م

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