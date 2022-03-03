2022/03/03 | 09:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل | سعر خام برنت يقفز الى 116 دولاراً و96 سنت للبرميل

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