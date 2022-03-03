وفاة لاعبين أوكرانيين تحت الغارات الروسية

2022/03/03 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPRO) وفاة لاعبين أوكرانيين اثنين نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفقد فيتالي سابيلو (21 عامًا) ودميترو مارتينينكو (25 عامًا) حياتيهما في القتال.

وكان سابيلو جزءًا من فريق شباب كارباتي لفيف، وتوفي يوم الجمعة الماضي، كما أعلن ناديه.

وتوفي مارتينينكو، الذي لعب لفريق "أف سي غوستومل"، بعد أن أصابت القنابل الروسية منزله خلال إحدى الهجمات.

وقال الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين في بيان "أفكارنا مع عائلات وأصدقاء وزملاء لاعبي كرة القدم الأوكرانيين الشباب فيتالي سابيلو (21) ودميترو مارتينينكو (25) ، اللذان يشكلان أول خسارة لكرة القدم تم الإبلاغ عنها في هذه الحرب، نتمنى أتمنى أن يرقد كلاهما بسلام".

ومع بدء الغزو الروسي لبلادهم، دعا العديد من لاعبي المنتخب الأوكراني، منهم ألكسندر زينتشينكو وأندري يارمولينكو، إلى "مقاومة" الغزو الروسي في شريط فيديو نشره الاتحاد الأوكراني.

"نطلب من الجميع في كرة القدم معارضة الدعاية الروسية، وإظهار وقول الحقيقة بشأن الحرب في أوكرانيا بكل الوسائل الممكنة".

وظهر توالياً في مقطع مصور، مدته دقيقتان، تخلله صور الصراع، كل من زينتشينكو (مانشستر سيتي الإنكليزي)، يارمولينكو (وست هام الإنكليزي)، رسلان مالينوفسكي (أتالانتا الإيطالي) أو أندري بياتوف (شاختار دونيتسك).

وجمع العديد من اللاعبين الذي يخوضون غمار الدوريات الأوروبية 500 ألف يورو للقوات المسلحة الأوكرانية.

وضمن السياق ذاته، عاد المدرب الأوكراني للنادي المولدوفي شريف تيراسبول، يوري فيرنيدوب، إلى بلاده للمشاركة في الحرب المندلعة.

كما غادر المساعد الأوكراني لمدرب دينامو موسكو أندري فورونين روسيا متوجهاً إلى ألمانيا، وقال لصحيفة بيلد الألمانية إنه "لم يعد بإمكانه العمل في البلد الذي يقصف وطنه".

من جانبه، استبدل بطل العالم السابق في الملاكمة، فيتالي كليتشكو، سترة عمدة مدينة كييف، ببذلة عسكرية مرقطة لتنظيم الدفاع عن مدينته وسكانها البالغ عددهم 3 ملايين نسمة.

وقال الملاكم السابق لوكالة فرانس برس في 10 شباط فبراير الماضي "أتدرب طوال الوقت، أتدرب كضابط سابق ورئيس الدفاع الإقليمي (...) أعرف كيف أطلق النار بكافة الأسلحة تقريبا".

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