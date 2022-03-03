أنواع الصداع التي تشير إلى قرب الإصابة بالجلطة الدماغية

2022/03/03 | 09:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وضع علماء جامعة الأورال الطبية بالتعاون مع علماء جامعة الأورال الفدرالية مقاييس جديدة لتشخيص الصداع الذي يسبق الجلطة الدماغية.ويشير البحث إلى أن الصداع قد يكون علامة لحدوث جلطة دماغية أو قرب حدوثها.لذلك فإن دقة تحديد العلاقة بين الصداع والجلطة الدماغية له أهمية كبيرة لمنع حدوثها وعلاجها بفعالية عالية.ويضيف، لم تكن […]

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