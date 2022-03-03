الصحة تفتتح مستشفيين لعلاج مصابي كورونا في بغداد

2022/03/03 | 10:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تدشن وزارة الصحة اليوم الخميس، في جانبي الكرخ والرصافة مستشفيين حديثين مخصصين لعلاج مصابي كورونا جرى تنفيذهما ضمن المنحة الالمانية، في وقت تستعد فيه صحة الرصافة لتدشين 8 منافذ جديدة للتلقيح في المستشفيات.وقالَ مدير صحة الرصافة علاء كاظم المحمداوي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المستشفيين أحدهما في جانب الكرخ والآخر في منطقة […]

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