مسؤول سابق في الناتو: بوتين تعرض للإذلال في أوكرانيا والدمار سيكون أسوأ

2022/03/03 | 10:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القائد السابق في حلف شمال الأطلسي ريتشارد شيريف إن الجيش الروسي "لم يقدم ما هو مطلوب منه" في أوكرانيا لكنه حذر من أن الدمار سيزداد سوءًا، وقال شيريف "أعتقد أن بوتين يدفع باتجاه إنشاء ممر بري إلى شبه جزيرة القرم." مضيفًا "أن القتال في المدن سيكون صعبًا على المهاجم (الروس) بينما تكون لجهة الدفاع أفضلية واضحة جدًا." جاء ذلك خلال مقابلة حصرية مع شبكة CNN حاورته فيها الزميلة كريستيان أمانبور.

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