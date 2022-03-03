عماد عودة يضع استقالته على طاولة إدارة نفط البصرة

2022/03/03 | 10:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم مدرب فريق كرة القدم بنادي نفط البصرة عماد عودة، اليوم الخميس، استقالته من منصبه.وقال عودة في حديث لوكالة “ايرث نيوز”، إن “كرة القدم اتفهمها واحترم قدرها وانا على يقين انك احيانا يجب ان ترحل بصمت كي يبقى عملك يتكلم، لذلك قدمت استقالتي من تدريب نفط البصرة واتمنى ان توافق الادارة عليها”.[…]

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