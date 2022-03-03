حكايات من الفولكلور الكوردي - لا أحد يسد مكان غيره - ماجد الحيدر

2022/03/03 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الحيدر لا أحد يسدُّ مكان غيرهكان الثعلب يتجول في أطراف الغابة باحثاً عن شيء يسد رمقه وقد انطبقت أضلاعه على بطنه من شدة الجوع.



فجأة رفع رأسه فرأى الأسد قبالته.



ارتعدت أوصاله من الخوف واستطاع بشق الأنفس أن يسأله:- عمَّ تبحث يا مليكي؟- أنا جائع وأفتش عن فريسة ما.أعمل الثعلب دهاءه فواتته في الحال فكرة جهنمية تخلصه من براثن الأسد فطفق يبكي وينحب بصوت عالٍ.



استغرب الأسد وسأله:- علام ......





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