حركة رشيد عالي الكيلاني في شهر مايس / 1941 في العراق - فلاح أمين الرهيمي

2022/03/03 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي تعتبر هذه الحركة أول صدام مسلح واسع ومكشوف ضد بريطانيا منذ ثورة العشرين في القرن الماضي حيث كانت أسبابها رداً على محاولات السلطات البريطانية التوسع في العراق إلى أقصى الحدود في تفسير معاهدة 1930 بين العراق وبريطانيا وعندما أرادت بريطانيا الاستفادة من الوضع الدولي لغرض احتلال البلاد برمتها وترميم الحكم الرجعي المتزعزع الذي كانت بريطانيا قد نصبته في العراق من قبل ..



أما الأسباب التي أدت إلى فشل الحر ......





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