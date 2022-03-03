الديوانية تعلن انقراض اسماك البني والقطان بسبب الصيد الجائر

2022/03/03 | 10:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أنذّرت محافظة الديوانية مرتكبي أعمال الصيد الجائر ضمن مسطحاتها المائية، بإجراءات قانونية مشددة بعد انقراض عدد من الأسماك بينها البني والقطان.وقالَ مدير شعبة النظم البيئية الطبيعية في المحافظة حيدر عناج في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الفرق البيئية كثفت جهودها لمواجهة الصيد الجائر الجاري بعدد من المسطحات المائية الواقعة بعيدًا عن مركز المحافظة […]

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