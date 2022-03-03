2022/03/03 | 10:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخاطبا الأمة في تسجيل مصور نشر صباح

الخميس، قدم الرئيس الأوكراني

فولوديمير زيلينسكي تقييما متفائلا

للحرب ودعا الأوكرانيين إلى مواصلة

المقاومة.

وقال زيلينسكي: "نحن شعب دمر مخططات

العدو خلال أسبوع.



لن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كشف عدد قتلى الجيش الروسي.. زيلينسكي يدعو الأوكرانيين لمواصلة المقاومة و "يتوعد الروس") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كشف عدد قتلى الجيش الروسي.. زيلينسكي يدعو الأوكرانيين لمواصلة المقاومة و "يتوعد الروس") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).