الأمم المتحدة: مليون لاجئ أوكراني منذ بدء الحرب الروسية

2022/03/03 | 10:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في

الأمم المتحدة، فيليبو غراندي، الخميس،

أنّ مليون لاجئ أوكراني فرّوا من بلدهم

منذ بدأت القوات الروسية الهجوم قبل

أسبوع.

وقال غراندي في تغريدة على تويتر إنّه

"في غضو

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