سيندي كروفورد وابنتها كايا جيربر تخطفان الأضواء خلال عرض أزياء

2022/03/03 | 10:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تألّق عرض "Off-White" لخريف وشتاء 2022، بمجموعة الأزياء الجديدة ومشاركة عارضات شهيرات مثل كيندال جينر، وجيجي حديد، وبيلا حديد، وسيرينا ويليامز، وكارلي كلوس، ونعومي كامبل، وجوان سمولز.

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