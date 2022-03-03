حزب البارزاني: نسعى الى التوافق خدمة للمصلحة العامة

2022/03/03 | 10:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني نهرو راوندوزي، الخميس، سعي البيت الكردي إلى التوافق من أجل خدمة المصلحة العامة، مشيرا الى أن الخلاف في البيت الكردي على انتخاب رئيس الجمهورية ليس وليد اللحظة.وقال راوندوزي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الخلاف في البيت الكردي على انتخاب رئيس الجمهورية ليس وليد اللحظة، بل هذا الخلاف […]

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