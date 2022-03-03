الانواء الجوية تتوقع تصاعداً للغبار وانخفاضاً بدرجات الحرارة غداً الجمعة

2022/03/03 | 10:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الخميس، حدوث تصاعد للغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال يوم غد الجمعة.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “طقس يوم غد الجمعة سيكون غائماً جزئياً مع تصاعد الغبار في اماكن متعددة في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط امطار متوسطة […]

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