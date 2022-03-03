محتجون يواصلون غلق دائرة حكومية جنوبي ذي قار 

2022/03/03 | 10:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … يواصل العشرات من المحتجين في ناحية العكيكة في محافظة ذي قار ،الخميس، غلق مبنى الناحية لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بإقالة مديرها نتيجة تردي الواقع الخدمي.وقال مراسل وكالة /المعلومة/، ان، مديرية ناحية العكيكة في قضاء سوق الشيوخ ، لازالت مغلقة لليوم الرابع على التوالي من قبل محتجين، للمطالبة بإقالة مدير الناحية […]

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