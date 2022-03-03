الكاظمي يوجه بتأمين الطاقة الكهربائية وزيادة ساعات التجهيز خلال الصيف المقبل

2022/03/03 | 10:42 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس مجلس الوزراء يوجه بتأمين الطاقة الكهربائية وتذليل العقبات التي تواجه زيادة الإنتاج

وجه رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، وزارة الكهرباء، ببذل أقصى الجهود؛ لتأمين الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف المقبل، وتذليل العقبات التي تواجه زيادة الإنتاج.

كما تضمن التوجيه، الإسراع بأعمال الصيانة بما يضمن زيادة ساعات تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي، والتخفيف عن معاناتهم خلال أشهر الصيف.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

3 آذار 2022

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