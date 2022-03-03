الانواء الجوية تتوقع تصاعد للغبار وانخفاض درجات الحرارة غداً الجمعة

2022/03/03 | 10:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الخميس، حدوث تصاعد للغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال يوم غد الجمعة.وذكرت الهيئة في بيان، أن “طقس يوم غد الجمعة سيكون غائماً جزئياً مع تصاعد الغبار في اماكن متعددة في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية، فيما سيكون […]

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