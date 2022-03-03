الكاظمي يوجه بتأمين الطاقة الكهربائية خلال الصيف المقبل

2022/03/03 | 10:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وزارة الكهرباء، ببذل أقصى الجهود لتأمين الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف المقبل، وتذليل العقبات التي تواجه زيادة الإنتاج.كما تضمن التوجيه، الإسراع بأعمال الصيانة بما يضمن زيادة ساعات تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي، والتخفيف عن معاناتهم خلال أشهر الصيف.

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